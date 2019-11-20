Хабаровск, , 05:03 — REGNUM СК РФ потребовал ареста экс-депутата хабаровской краевой думы и делового партнёра супруги губернатора Хабаровского края Ларисы Стародубовой Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мистрюкова подозревают в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори, совершённому в 2004 году в Хабаровске. Бизнесмена застрелили в ночь с 28 на 29 октября прямо у подъезда собственного дома. Убийство не было раскрыто.

Николай Мистрюков является генеральным директором компании «Дальпромснаб» и владеет 25% акций ООО «ТОРЭКС». Также 25% акций «ТОРЭКСА» имеет супруга губернатора Хабаровского края Лариса Стародубова. Ранее Сергей Фургал и Мистрюков долгое время являлись деловыми партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисах компаний, входящих в группу «ТОРЭКС», прошли обыски. Главным активом компании является единственный электроплавильный металлургический завод «Амурсталь». Дирекция завода сообщила, что предприятие работает в штатном режиме.