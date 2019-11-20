Амстердам, , 05:26 — REGNUM 26 нелегальных мигрантов были найдены сотрудниками полиции на грузовом пароме в Нидерландах. Об этом 19 ноября сообщает портал AD.nl.

Люди были найдены в рефрижераторе практически сразу после того, как паром отчалил от берега. Среди мигрантов находился один ребёнок.

Все мигранты были найдены живыми. Их личности в настоящее время устанавливаются. Рейс судна был отменён.

По предварительным данным, все обнаруженные в рефрижераторе люди предполагали таким образом попасть в Великобританию. Именно туда направлялся грузовой паром из Нидерландов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении личностей 39 мигрантов, погибших в грузовике-рефрижераторе в британском графстве Эссекс.

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