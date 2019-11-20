Волгоград, , 05:30 — REGNUM До пяти человек возросло число пострадавших в ДТП с грузовиком, который протаранил больше десяти автомобилей в Волгограде. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла около 19:00 мск на перекрёстке улицы Герцена с 1-ой Продольной магистралью. Грузовик Scania, выехав с улицы Герцена, протаранил автомобили, ехавшие ему навстречу и в попутном направлении.

В результате ДТП, по последним данным, пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок.

Уточняется, что грузовик был взят водителем в аренду и ехал с грузом моркови. По словам водителя, у него отказали тормоза. Всего грузовик протаранил 13 автомобилей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате массового ДТП с грузовиком в Волгограде.

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