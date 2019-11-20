Санкт-Петербург, , 04:45 — REGNUM Трамвай сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на юго-востоке Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Горэлектротранс».

Сообщается, что инцидент произошел около 22:43 по московскому времени. Трамвай № 23 сбил двух пешеходов на Дальневосточном проспекте, которые пытались перейти улицу в неположенном месте.

«Один из них погиб на месте, второй госпитализирован», — приводит ТАСС слова пресс-службы.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Улан-Удэ сбил двух женщин возрастом 43 и 66 лет, одна из которых была на 35-й неделе беременности. Отмечалось, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. Женщины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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