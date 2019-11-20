Благовещенск, , 04:57 — REGNUM Директор Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Виктор Петухов написал заявление на увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что Следственный комитет в отношении руководства учебного заведения возбудил уголовное дело по статье «Халатность», также были арестованы генеральный директор охранного предприятия и охранник, стоявший на вахте в день трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября учащийся колледжа пришёл на занятия с помповым ружьём и открыл стрельбу по одногруппникам, в результате чего погиб один студент и трое были ранены, сам стрелок покончил жизнь самоубийством.