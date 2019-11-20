Мурманск, , 05:21 — REGNUM Четырёх человек засыпало грунтом во время проведения строительных работ в котловане на территории кладбища в Мурманской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло около 18:20 по местному времени 19 ноября в посёлке Риж-Губа, расположенном в 15 км от Мончегорска. Четверо рабочих проводили строительные работы на новом кладбище. Во время работ в котловане одна из его стен обрушилась и засыпала четырёх человек.

Уточняется, что два человека смогли выбраться самостоятельно, ещё двоих откопали спасатели. Один человек получил медицинскую помощь на месте. Ещё один рабочий погиб.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП, приведшего к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух рабочих в результате обвала грунта в котловане во время земляных работ в Ижевске.

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