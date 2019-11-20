Владивосток, , 04:55 — REGNUM Через сутки после окончания снегопада ситуация на дорогах Владивостока не изменилась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram выложил видео, как он ехал, вернее стоял в пробке на улице Алеутской.

«Вот она пробка на Алеутской — 20 минут спускаемся с Уткинской. Просвета не видать. Коллапс какой-то. Полностью до вокзала. Наверное, придётся дойти пешком до работы. Сейчас так и сделаем», — высказался губернатор.

Глава региона даже предложил способ борьбы с транспортным коллапсом.

«Самый надежный способ добраться до работы по сравнению со всеми пробками, которые здесь стоят — пройти пешком по улицам. Единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные!», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад, произошедший во Владивостоке утром в понедельник, 18 ноября, принёс, по подсчётам синоптиков, полуторамесячную норму осадков.