Донецк, , 20:55 — REGNUM Об окончании основного этапа разминирования и готовности к демонтажу объектов военного значения уведомило миссию ОБСЕ представительство Донецкой Народной Республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба представительства.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в соответствии с планом-графиком СММ ОБСЕ было передано уведомление о завершении основного этапа мероприятий по разминированию на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

В ходе операции силами МЧС ДНР была проведена инженерная разведка и ликвидированы минно-взрывные заграждения. МЧС ДНР продолжит обследование территории на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, а также для обеспечения безопасного доступа для мониторинга СММ ОБСЕ и для демонтажа сооружений военного назначения.

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило о полной готовности к началу демонтажа объектов военного значения и фортификационных сооружений.

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