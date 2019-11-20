Москва, , 20:54 — REGNUM Женщина пострадала после наезда на неё автомобиля под управлением сотрудника полиции во дворе жилого дома на востоке Москвы. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла в 19:34 мск на улице Вешняковской. Сотрудник полиции, находясь за рулём легкового автомобиля, совершил наезд на женщину, выходившую из-за припаркованного автомобиля. Отмечается, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей.

Женщина в результате ДТП получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, сотрудник полиции был трезв, с места происшествия не скрывался.

По факту аварии проводится служебная проверка. Изучаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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