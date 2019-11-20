Астрахань, , 18:59 — REGNUM Около 400 кг рыбы осетровых пород и два кг чёрной икры было изъято в рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче и обороте рыбы осетровых пород правоохранителями в Астраханской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области совместно с сотрудниками полиции было проведено 18 обысков и задержаны двое подозреваемых, местные жители.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным промыслом рыбы на маломерных судах с помощью запрещённых орудий лова. Также задержанные подозреваются в скупке рыбы у браконьеров для её последующей переработки и сбыта на рынке «Селенские Исады» через арендованную торговую точку.

При этом уточняется, что, вполне возможно, что количество задержанных по данному делу будет расти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 11 человек, подозреваемых в незаконном вылове рыбы в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области. Злоумышленники занимались выловом краснокнижной рыбы, прикрываясь разрешением на вылов рыбы для научных целей, полученными в НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства.

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