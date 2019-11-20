Набережные Челны, Татария, , 19:01 — REGNUM Второе уголовное дело возбуждено следователями против многодетной матери, пустившей шестилетнего сына за руль автомобиля, ехавшего на большой скорости, в Набережных Челнах. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Татарии.

Женщина разместила в социальных сетях видео, на котором её шестилетний сын управляет автомобилем, движущимся со скоростью 130 км/час. По данному факту в отношении женщины, являющейся многодетной матерью, заведено уголовное дело по статьям об оставлении ребёнка в опасности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В ходе расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что в действиях подозреваемой есть признаки состава ещё одного преступления. В связи с этим в отношении женщины было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные мероприятия, изучаются обстоятельства инцидента. Отмечается, что при опросе подозреваемой своей причастности к совершению преступления она не признала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мать шестилетнего ребёнка, управлявшего автомобилем на высокой скорости, пояснила, что её сын ездит за рулём с четырёх лет и она не видит в этом ничего плохого.

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