Сочи, Краснодарский край, , 18:55 — REGNUM Десять человек были эвакуированы спасателями из многоквартирного жилого дома в городе Сочи из-за загоревшейся крыши. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошёл в Хостинском районе на Сухумском шоссе. Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 15:59 мск. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и семь человек личного состава.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Загорелась деревянная обрешётка кровли. В целях безопасности из здания были эвакуированы десять человек, один из жильцов был спасён пожарными.

Ликвидация пожара произошла в 16:30. Уточняется, что в расселении жильцов из здания нет необходимости. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

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