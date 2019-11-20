Донецк, 20 ноября 2019, 18:51 — REGNUM Северный пригород Донецка обстреляли украинские войска на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 16:20 мск.
Войска Киева вели огонь из артиллерии крупного калибра по населённому пункту Спартак, который расположен в пригороде Донецка с северной стороны.
Всего по населённому пункту было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм.
Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР за прошедшие сутки. Боевики Украины вели обстрел из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
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