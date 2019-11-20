Петропавловск-Камчатский, , 04:19 — REGNUM После шести лет мытарств родители доказали в суде Петропавловска-Камчатского вину врачей в инвалидности ребёнка, в результате чего в их пользу была взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн рублей. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Родители ребёнка, родившегося в ноябре 2012 года, через месяц после рождения, вследствие ухудшения его состояния, пытались пройти полноценное обследование и получить должное лечение последовательно в нескольких медицинских учреждениях Петропавловска-Камчатского: ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница».

В результате бездействия врачей указанных учреждений, у полуторамесячного мальчика произошло кровоизлияние в головной мозг, вследствие чего в дальнейшем развились отклонения в общем состоянии, возникли проблемы со зрением, речью, психическим развитием и многие другие нарушения здоровья. Ребенок стал инвалидом.

В течение шести лет родители борются за жизнь и здоровье своего ребёнка, проводя многочисленные консультации со специалистами, организуя лечение и реабилитацию. С поддержанием жизнеспособности сына теперь связана вся жизнь семьи.

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2019 года отклонил иск родителей к здравоохранению региона за необоснованностью — якобы не были представлены доказательства некачественного оказания ответчиками медицинской помощи.

Прокуратура города обжаловала решение суда и Камчатский краевой суд решение Петропавловск-Камчатского городского суда отменил. В пользу родителей и ребенка со всех заявленных медицинских учреждений (за исключением краевого роддома), была взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 6 млн рублей.