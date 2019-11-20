Нур-Султан, , 05:36 — REGNUM Главный врача больницы города Шымкент задержан сотрудниками полиции в Казахстане по подозрению в незаконном изъятии органов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Главный врач городской клинической больницы №1 города Шымкента был задержан следственным департаментом МВД 18 ноября и помещён в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования было установлено, что на территории Казахстана действовала преступная группа, которая занималась незаконной деятельностью в сфере трансплантации органов.

В группу входили граждане иностранных государств. В качестве доноров ими привлекались граждане Узбекистана, Киргизии и Украины, которые были вынуждены продавать свои органы из-за тяжёлого материального положения. Реципиентами были граждане из Израиля и других стран дальнего зарубежья.

Следователями установлено, что главврач больницы, вступив в предварительный сговор с членами преступной группировки, за крупные денежные суммы проводил незаконные операции по изъятию и пересадке внутренних органов. Врачу инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями за участие в транснациональной преступной группе и за незаконное изъятие органов человека Уголовного кодекса Казахстана. В настоящее время идёт работа над уголовным делом перед его отправкой в суд.

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