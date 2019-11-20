Уфа, , 05:32 — REGNUM Пожар площадью около 500 кв. метров произошёл на территории исправительной колонии в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре была получена в 17:57 мск. Возгорание произошло в одноэтажном здании на территории исправительной колонии УФСИН России по Башкирии по улице Ленина города Мелеуза. Загорелась кровля здания, площадь пожара составила около 500 кв. метров.

На место пожара прибыли 36 человек и 10 единиц техники, было установлено, что возгорание произошло в цеху по обработке древесины.

Полная ликвидация пожара произошла в 19:09 мск. Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на Челябинском компрессорном заводе. В результате пожара никто не пострадал.

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