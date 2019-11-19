Евпатория, Крым, , 21:28 — REGNUM Проверка по факту нападения на журналистов телеканала «Крым 24» начата следователями в Республике Крым. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл во время съёмок сюжета о нелегальной торговле на рынке в Евпатории. По предварительной информации, один из продавцов ударил по лицу оператора телеканала и повредил ему аппаратуру.

На место происшествия была вызвана полиция, информация о произошедшем была зарегистрирована в установленном порядке.

В настоящее время с пострадавшей съёмочной группой работают следователи следственного отдела по Евпатории. Зарегистрирована процессуальная проверка на установление наличия в действиях нападавшего признаков преступления, предусмотренного статьёй о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой по поводу расследования Украиной преступлений против журналистов.

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