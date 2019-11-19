Донецк, , 20:36 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими войсками пять раз с начала текущих суток на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

ВС ДНР © СВ ДНР

На территории ДНР украинскими войсками были обстреляны пять населённых пунктов: Ясиноватая, Александровка, Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина и Петровское. Из-за целенаправленного обстрела в районе разведения сил и средств у посёлка Петровское был прерван процесс разминирования. Сотрудникам МЧС и СЦКК пришлось в целях безопасности отойти из района обстрела.

При обстрелах украинские боевики применяли крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры в результате обстрелов украинскими военнослужащими на территории ДНР уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии огня украинскими военнослужащими с позиций у населённого пункта Петровское, которые они, якобы, оставили во время операции по разведению сил и средств.

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