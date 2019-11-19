Нью-Дели, , 20:33 — REGNUM Как минимум 2391 человек погиб в период муссонов в текущем году в Индии. Об этом 19 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление госминистра внутренних дел страны Нитьянанда Раи.

По данным министра, в сезон муссонов погибли 2391 человек, повреждены 800 067 зданий, пострадали 6,4 млн га сельскохозяйственных земель из-за оползней и наводнений, погибли 15 729 голов крупного рогатого скота.

Также Раи отметил, что Национальными силами реагирования на стихийные бедствия было спасено из зон стихийных бедствий около 99 тыс. человек, медицинская помощь была оказана 24 тыс. пострадавших в разных регионах Индии.

Сезон муссонов в Южной Азии начался в этом году в конце июня и продолжался до октября. Муссон стал одним из самых сильных за последние 10 лет наблюдений. Ливневые дожди с грозами стали причиной наводнений и оползней в Индии, произошло множество несчастных случаев в разных частях страны.

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