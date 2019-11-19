Москва, 19 ноября 2019, 20:35 — REGNUM 13-летний подросток был госпитализирован из ресторана McDonald’s в Москве. Об этом 19 ноября сообщает «Рен ТВ».
Сообщается, что школьник был обнаружен в туалете заведения в бессознательном состоянии.
В ресторан подросток пришёл вместе с неустановленным молодым человеком. После посещения туалета подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Работники заведения немедленно вызвали бригаду скорой помощи.
Школьник был госпитализирован в отделение токсикологии с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка в Перми в результате отравления химическими веществами на вечеринке.
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