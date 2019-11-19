Тбилиси, , 19:00 — REGNUM В Грузии сейчас семь очагов пожаров, население призвали к осторожности. Об этом 19 ноября сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Нижний лесной покров горит в Сванетии, Раче, Самегрело и Аджарии. В данный момент задействовано в общей сложности 375 пожарных, которые борются с очагами возгорания близ сел Хеврали и Цхумари муниципалитета Местиа в Сванетии, у сел Ири и Хидашелеби Онского муниципалитета в Раче, близ села Абари Амбролаурского муниципалитета в Раче, у села Диди Рикети муниципалитета Хуло в Аджарии и села Салхино Мартвильского муниципалитета в Самегрело.

По данным ведомства, нижний покров леса пересох, это привело к быстрому распространению огня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии борются с лесными пожарами