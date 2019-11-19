Москва, , 18:59 — REGNUM Бывший заместитель главы одного из департаментов министерства по делам Северного Кавказа Ренольд Рубинов получил девять лет колонии за организацию нелегальной миграции в Россию. Соответствующее решение принял Измайловский районный суд Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, уголовное дело по факту организации незаконной миграции граждан стран Азии и их дальнейшего устройства на нескольких предприятиях в столице было возбуждено в 2015 году. В сентябре 2017 года правоохранительные органы провели обыски в доме Рубинова.

Чиновник признал свою вину. Вместе с ним были осуждены его отец Худодат и предприниматель Низами Юсубов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области перекрыли канал незаконной миграции