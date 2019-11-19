Тамбов, , 18:46 — REGNUM Женщина и двое мужчин погибли в результате отравления угарным газом в Тамбовской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла в частном жилом доме в городе Моршанске на улице Карла Маркса. Тела погибших были обнаружены около 17:00 по местному времени.

Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, один из погибших является хозяином дома.

В настоящее время следователями начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Сообщается, что в доме была не закрыта печная задвижка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в Калмыкии члена сборной России по каратэ в результате отравления угарным газом.

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