* запрещённая в России организация

Могадишо, , 18:46 — REGNUM По словам очевидцев и заявлению полиции, в результате боевых действий между террористами группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и солдатами правительственной армии Сомали, произошедших в районе Була-Мареер, расположенном недалеко от района Кунтуваари в южной части Сомали Нижняя Шабелле, погибли двое военнослужащих, а еще трое были сильно ранены. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

По словам местных жителей, боевые действия начались после того, как боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали гранатометную атаку на сомалийскую военную базу, после чего между двумя сторонами завязалась ожесточенная перестрелка. Было также несколько сообщений о жертвах среди мирного населения.

Анонимные источники в регионе Шабелле подтвердили, что по меньшей мере два солдата правительственной армии Сомали погибли в ходе гранатометного обстрела, а трое других военнослужащих были ранены. Пока комментариев со стороны правительственных сил и областной администрации по поводу боевых действий не поступало.

Согласно данным полиции, ситуация в регионе в настоящее время нормализовалась, а место боевых действий контролируются сомалийской армией. По словам местных жителей, боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор удерживают участки территории в регионе Нижняя Шабелле и продолжают совершать нападения и обстрелы по союзным силам миротворцев и сомалийской армии.