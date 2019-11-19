Краснодар, , 18:45 — REGNUM Все пожары на территории лесного фонда ликвидированы спасателями в Краснодарском крае. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов по региону.

По данным на 19 ноября на территории региона оставались два очага природных пожаров в Мостовском и Туапсинском районах. Площадь пожаров была уменьшена с 22 га до 8,5 га.

Последнее возгорание было ликвидировано на территории Туапсинского района. В настоящее время на территории лесных земель в Краснодарском крае возгораний нет.

Напомним, лесные пожары начались в Краснодарском крае 7 ноября. Предварительной причиной пожаров названы умышленные поджоги. На 18 ноября в регионе оставалось шесть действующих очагов лесных пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации двух очагов природных пожаров в Краснодарском крае.

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