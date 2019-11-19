Старая Русса, Новгородская область, , 18:19 — REGNUM В Новгородской области проводится проверка по факту гибели 6-летней девочки, утонувшей в одном из водоёмов в Старорусском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, о гибели ребёнка правоохранительным органам области стало известно сегодня, 19 ноября.

По предварительным данным следствия, девочка погибла в одном из водоёмов в деревне Святогорша. Другие подробности не сообщаются. Следователи осмотрели место происшествия, все обстоятельства ЧП выясняются.

«Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Уже опрошены очевидцы происшествия и родственники ребёнка. Доследственная проверка продолжается.