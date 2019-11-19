Венеция, Италия, , 18:16 — REGNUM Подъем уровня воды в море в обозримом будущем может угрожать не только Венеции, но и еще 40 территориям в Италии, включая и несколько городов, передает Agenzia Italia во вторник, 19 ноября, со ссылкой на профильное экспертное исследование Legambiente.

В частности, речь идет о Триесте, Равенне, Марсале и несколько районах Сиракуз.

Наводнение в Венеции в ноябре 2019 года стало вторым по масштабу за всю историю наблюдений. Уровень воды в лагуне поднимался на 187 см. Эксперты предварительно оценили нанесенный городу ущерб в миллиард евро.