Белгород, , 18:03 — REGNUM Следователи Следственного комитета по Белгородской области проводят проверку по факту гибели 32-летнего жителя села Пушкарное Белгородского района, сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства. Мужчина попал под колёса собственной машины и погиб.

По предварительным данным, утром 18 ноября около своего дома он попытался остановить покатившийся под уклон неуправляемый автомобиль ВАЗ. Мужчина попал под колёса и скончался от повреждений, полученных в результате наезда.

В рамках проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, а затем будет принято процессуальное решение.