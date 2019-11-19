Кундуз, Афганистан, , 18:17 — REGNUM 18 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), заявили, что на территории этого региона произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало по меньшей мере 40 мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», инцидент произошел на дороге, соединяющей провинцию Кундуз с провинцией Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри).

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Кундуз, водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство сошло с дороги и перевернулось.

Согласно вышеупомянутому заявлению, все пострадавшие были доставлены в больницу в столице провинции, городе Кундузе, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Главный врач больницы, в которую были доставлены пострадавшие, отметил, что на данный момент жизням жертв дорожно-транспортного-происшествия ничего не угрожает.