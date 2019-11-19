Москва, , 17:52 — REGNUM Около 300 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны было обнаружено 18 ноября при проведении дорожных работ в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль».

"На 468-м километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А108 «Московское большое кольцо» были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Дорожники сработали оперативно — вызвали реагирующие подразделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности в прилегающем районе были выставлены посты с перекрытием одной полосы движения. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили 278 предметов и эвакуировали их для последующего уничтожения на специальном полигоне.