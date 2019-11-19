Воронеж, , 17:35 — REGNUM Двое мужчин, 26 и 39 лет, погибли в результате падения кирпичей с 13 этажа строящегося здания в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Трагедия произошла на строительной площадке на улице Шишкова. Как сообщается, мужчины получили смертельные травмы «при падении кирпичей с 13 этажа строящегося дома».

Следственные органы проводят доследственную проверку — опрашиваются очевидцы, изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия.