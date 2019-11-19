Манила, , 17:47 — REGNUM Более 5 тысяч жителей эвакуированы в связи с тайфуном «Рамон» в провинции Кагаян на севере Филиппин. Об этом 19 ноября сообщает Филиппинское агентство новостей со ссылкой на службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пункты эвакуации были размещены в 11 городах провинции Кагаян, под пункты временного размещения граждан были заняты здания школ и местных муниципалитетов. Во всех образовательных учреждениях были отменены занятия ради безопасности детей.

В зоне стихийного бедствия была прекращена подача электроэнергии. В некоторых районах провинции из-за оползней и подтопления автотрасс было прервано транспортное сообщение. В городе Илаган был закрыт для движения автотранспорта мост, который залило потоками воды.

Представители экстренных служб призвали общественность сохранять бдительность и принять необходимые меры в связи с возможными наводнениями и оползнями.

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