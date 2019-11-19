Тюмень, , 17:27 — REGNUM В шести школах Тюмени введён особый режим в связи с внебольничной пневмонией. Заболели 39 учеников, сообщает портал 72.ru со ссылкой на департамент образования областной столицы.

Особый режим действует в школах № 7, 13, 16, 30, 37, 94 и заключается в проведении уроков в одном кабинете, чтобы инфекция широко не распространялась.

Внебольничная пневмония распространяется воздушно-капельным путём. Для её профилактики существует вакцина против пневмококковой инфекцией.