19 Ноября
 
17:55

Проваленный автомобиль в кипяток [58.mchs.gov.ru]

17:53

Жители Пензы, комментируя ЧП журналистам, едва сдерживают эмоции. Люди говорят, что ездят здесь каждый день, им страшно.

17:52

«Автомобиль ушёл под землю за считанные секунды. Водитель и пассажир пытались выбраться из машины, но не успели», — сообщили очевидцы программе «Вести. Дежурная часть».

17:43

Технический директор компании «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил СМИ, что компания возьмёт на себя ритуальные расходы и выплатит семьям погибших компенсацию.

17:42

«У погибших остались семьи. Владимир Валялкин является отцом троих детей, его младшей дочери — всего 7 лет», — сообщает РЕН ТВ.

17:41

Стало известно, что в момент обрушения асфальта в автомобиле находились 54-летний Владимир Валялкин и 49-летний Игорь Чикасов. Валялкин занимался производством домашней мебели, и Чикасов ему помогал с бизнесом, сообщает ura.news.

17:32

17:31

Появилось видео падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В YouTube появились кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе.

17:30

Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

17:29

Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

17:28

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в яме с горячей водой.

17:27

В Пензе установили личности погибших в яме с кипятком

Личности погибших установлены, это мужчины 1966 и 1970 годов рождения.

17:26

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

На автостоянке образовался провал диаметром около трёх метров, из которого шёл горячий пар.

17:25

Представители мордовского филиала компании «Т Плюс», отвечающей за состояние теплосетей, сообщили, что «на месте происшествия не велись ремонтные работы в момент ЧП, участок полностью был в работе, ограничений потребителей не было».

17:22

ГУ МЧС России по Пензенской области

17:20

В салоне автомобиля в момент ЧП находились двое мужчин, они погибли на месте, сварившись заживо.

17:18

Инцидент произошел 19 ноября около 9:35 в Пензе, в районе дома №37а по улице Аустрина. Из-под асфальта выбивался пар. Дорога провалилась под проезжавшим автомобилем «Лада Ларгус».