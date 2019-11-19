В Пензе 19 ноября под землю провалился автомобиль с людьми, под асфальтом оказалась яма с кипятком. Погибли двое мужчин. Местные жители заявили, что провалы на этот месте были заметны уже два месяца назад.

Что привело к ЧП и каковы будут последствия — в трансляции ИА REGNUM.