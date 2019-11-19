Жители Пензы, комментируя ЧП журналистам, едва сдерживают эмоции. Люди говорят, что ездят здесь каждый день, им страшно.
«Автомобиль ушёл под землю за считанные секунды. Водитель и пассажир пытались выбраться из машины, но не успели», — сообщили очевидцы программе «Вести. Дежурная часть».
Технический директор компании «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил СМИ, что компания возьмёт на себя ритуальные расходы и выплатит семьям погибших компенсацию.
«У погибших остались семьи. Владимир Валялкин является отцом троих детей, его младшей дочери — всего 7 лет», — сообщает РЕН ТВ.
Стало известно, что в момент обрушения асфальта в автомобиле находились 54-летний Владимир Валялкин и 49-летний Игорь Чикасов. Валялкин занимался производством домашней мебели, и Чикасов ему помогал с бизнесом, сообщает ura.news.
Появилось видео падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
В YouTube появились кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в яме с горячей водой.
В Пензе установили личности погибших в яме с кипятком
Личности погибших установлены, это мужчины 1966 и 1970 годов рождения.
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
На автостоянке образовался провал диаметром около трёх метров, из которого шёл горячий пар.
Представители мордовского филиала компании «Т Плюс», отвечающей за состояние теплосетей, сообщили, что «на месте происшествия не велись ремонтные работы в момент ЧП, участок полностью был в работе, ограничений потребителей не было».
В салоне автомобиля в момент ЧП находились двое мужчин, они погибли на месте, сварившись заживо.
Инцидент произошел 19 ноября около 9:35 в Пензе, в районе дома №37а по улице Аустрина. Из-под асфальта выбивался пар. Дорога провалилась под проезжавшим автомобилем «Лада Ларгус».