Париж, , 17:20 — REGNUM Грузовик, упавший в реку во время обрушения моста в реку возле коммуны Мирпуа-сюр-Тарн на юге Франции, весил вдвое больше положенного для транспортных средств на этом участке дороги. Об этом 19 ноября заявил мэр коммуны Эрик Оже в эфире радио France Bleu.

Мэр пояснил, что по данным жандармерии, чьи водолазы обследовали дно реки после крушения моста, масса автомобиля с перевозимым грузом составила 45 тонн при разрешённой на мосту максимальной нагрузке не более 19 тонн.

Оже заметил, что водитель был местным и хорошо знал об ограничении по массе на мосту, поэтому его поступок поражает. Проехать по мосту с тоннажем 40 тонн и более — это странно, тем более, для местного жителя, а не водителя какой-то дальней корпорации, добавил мэр по данному поводу.

В настоящее время на дне реки работают водолазы. Проводится трёхмерное сканирование дна с помощью беспилотных аппаратов и при участии специалистов-подводников. Предполагается, что на извлечение грузовика из реки потребуется несколько дней.

Напомним, обрушение подвесного моста в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн произошло около 08:00 (10:00 мск) 18 ноября. В момент катастрофы на мосту находились один грузовой и два легковых автомобиля. При обрушении погибла девочка 15-ти лет и водитель грузовика. Четыре человека были спасены.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела водителя грузовика, упавшего в воду при обрушении моста на юге Франции.

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