Рига, , 16:54 — REGNUM В средней школе в Смилтене (Латвия) кишечным вирусом одновременно заразилось 57 детей. Об этом сообщает 19 ноября портал NRA.

По данным журналистов, отравление в городе произошло накануне предпраздничных выходных, но достоянием гласности стало только сейчас.

Отмечается, что в четверг вечером, 14 ноября, у многих детей одновременно начались понос и рвота. В пятницу это продолжилось. В школу был вызван врач эпидемиолог и отменены праздничные мероприятия. Для анализов были взяты пробы пищи в школьной столовой. Во время праздничных выходных в школе была проведена дополнительная дезинфекция, а родители проинформированы о случившемся.

Всего в школе учится 314 детей — 129 дошколят на подготовительных курсах и 185 учеников начальных классов.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре месяце 2019 г. в Латвии уже были зафиксированы случаи массового отравления школьников и работников универмага «Stockmann».