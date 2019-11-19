Малоярославец, Калужская область, , 18:31 — REGNUM В Калужской области 49-летний житель Малоярославецкого района обвиняется в убийстве 20-летнего знакомого. Об этом 19 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 3 января 2018 года бесследно исчез 20-летний житель Малоярославца. В полицию родственница пропавшего. В ходе проверки было установлено, что молодой человек находился на даче в Малоярославецком районе, где выпивал вместе со своими знакомыми. Там между пропавшим юношей и хозяином дачи произошел конфликт, после которого молодого человека больше не видели. Следователи СК России возбудили уголовное дело. По версии следствия, хозяин дома после ссоры выстрелил в юношу из охотничьего ружья и ударил штык-ножом. Злоумышленник спрятал тело погибшего и запугал свидетельниц.

Останки убитого нашли в выгребной яме на участке, где произошла ссора. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков пропавшему жителю Малоярославца. Следствием допрошены свидетели, проведены баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, психиатрическая, психолого-лингвистическая, психофизиологические экспертизы, к материалам приобщены охотничье ружье, одежда и обувь погибшего и другие вещественные доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

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