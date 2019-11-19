Прага, , 17:19 — REGNUM Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по ликвидации опасных отходов производства на севере Чехии. Об этом 19 ноября сообщила журналистам представитель пожарной службы страны Луция Гложкова.

По данным Гложковой. взрыв прогремел в одном из производственных цехов завода по ликвидации отходов в селе Гамр-на-Йиезерже близ города Ческа-Липа. По предварительной информации, взрыв произошёл в результате смешивания нескольких неустановленных взрывоопасных веществ с водой.

На момент взрыва в цеху находились девять сотрудников предприятия, восемь из них пострадали. Состояние двоих пострадавших медиками оценивается как критическое. Возгорание, возникшее в цеху результате взрыва, оперативно ликвидировали пожарные.

Жителей села предупредили о возможной утечке серной кислоты и других вредных для людей веществ с предприятия. Спасатели работают на месте ЧП в костюмах химзащиты. Жителям села рекомендовано не открывать окна и двери для проветривания помещений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на предприятии в Чехии.

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