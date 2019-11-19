Турочакский район, Алтай, , 16:32 — REGNUM Суд в Республике Алтай приговорил к реальному сроку лишения свободы 15-летнего подростка, обвиняемого в угоне двух автомобилей. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

23 июня 2019 года ранее судимый подросток пробрался на территорию пилорамы в селе Турочак, где находился ЛуАЗ-969М. Он установил на машину принесённый с собой аккумулятор, залил бензин и поехал на рыбалку. Однако до места так и не доехал, застряв при переезде через ручей на окраине села Советский Байгол.

Спустя почти три недели, 11 июля угонщик увидел на припаркованный возле одного из домов в Турочаке автомобиль Иж, и решил угнать его, чтобы покататься.

«С этой целью через неостекленное окно веранды злоумышленник незаконно проник внутрь помещения, взял ключи, вылез наружу и совершил угон вышеуказанного автомобиля, на котором совершил поездку по селу», — сообщили в СКР.

Но в этот раз ему повезло чуть меньше — он был задержан на угнанной машине сотрудниками ГИБДД. В ходе следствия автомобили были возвращены хозяевам.

В результате суд с учётом обстоятельств приговорил несовершеннолетнего подсудимого к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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