Москва, , 16:22 — REGNUM Запись с камеры видеонаблюдения в баре на Пречистенской набережной (Москва), на которой видно, как начался конфликт с избиением офицера ФСБ, опубликовал 19 ноября телеканал РЕН-ТВ.

Судя по видео, конфликт вспыхнул, когда к бару, у которого стоял сотрудник ФСБ, подошли двое мужчин. Один тронул стоящего у стойки за плечо, тот повернулся, после чего состоялся разговор, в итоге закончившийся дракой.

Сотрудники бара попытались остановить конфликт. Потасовка переместилась на улицу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник ФСБ был жестоко избит у бара в центре Москвы вечером 18 ноября. Пострадавший оказался в итоге на больничной койке в нейрохирургии с черепно-мозговой травмой. По факту случившегося проводится проверка.

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