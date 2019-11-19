Прага, , 16:21 — REGNUM Сильный взрыв прогремел 19 ноября на предприятии по переработке опасных отходов в селе Гамр-на-Йиезерже возле города Ческа-Липа в Чехии. Об этом сообщает информационный портал Lidovky. cz со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным журналистов, во время взрыва пострадали восемь человек, двоих из которых сразу отправили в реанимационное отделение.

По предварительной версии, произошла утечка паров серной кислоты. Полиция начала расследование причин аварии.

Также сообщается, что на месте ЧП работают пожарные в костюмах химзащиты. Местным жителям не рекомендуют выходит на улицу, чтобы избежать возможного отравления.