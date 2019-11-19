Тбилиси, , 15:58 — REGNUM За последние дни Западную Грузию охватила серия пожаров — с огнем борются и в Самегрело — в селе Салхино Мартвильского района, и в Сванетии — в Цхумари и Эцери в Местии. Ночью пожар удалось ликвидировать в Имерети — в селах Сормани и Риони, где горели чайные кусты и трава. Специалисты считают, что возгорания связаны с необычно высокой для такого времени года температурой.

Накануне к тушению пожара на территории Цхумари и Эцери Местийского муниципалитета были привлечены более 50 пожарных, сегодня к работам подключились еще 90 человек.

В селе Салхино пожар бушует на трех локациях лесного массива, наблюдается сильное задымление, горят трава и кустарник. Ситуация осложняется тем, что спецтехника не может подойти близко к очагу возгорания. В селе наблюдается сильный смог.

19 ноября пожар возник в лесу Абари Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети). Из-за сложного рельефа пожарные передвигаются пешком, а не на автомобилях.

В Грузии этой осенью стоит непривычно теплая и сухая погода. Это также способствует возникновению очагов возгорания. Горят леса и в Абхазии, по просьбе МЧС республики туда прибыла спецавиация МЧС России, которая ведет борьбу с пожаром.

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