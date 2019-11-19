Москва, , 15:58 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту смерти в Екатеринбурге годовалого ребёнка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Поводом для внимания Бастрыкина стал сюжет на одном из федеральных каналов.

Накануне.Ru сообщает, что 17 ноября свердловское управление СКР начало проверку по факту ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчика родители забрали из детсада 12 ноября. Дома ему дважды вызывали скорую. Прибывшая вторая бригада доставила ребёнка в больницу, где он скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции