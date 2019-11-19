Сухум, , 15:35 — REGNUM Лесные пожары в Абхазии потушены на 50%, об этом 19 ноября сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Спецавиация МЧС России продолжает тушить пожары в республике. Сегодня, 19 ноября, самолет «Амфибия» Бе-200 осуществляет вылеты в районе Двуречья, вертолет Ми-8 тушит пожары в Гагрском районе.

Напомним, первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале МЧС Абхазии обнаружило 10 ноября. Выяснилось, что своими силами сотрудники ведомства не могут потушить пожар. Также выяснилось, что горят леса в горной части республики также в Очамчырском, Гагрском, Гудаутском и Ткуарчалском районах (всего 11 тыс гектаров).

11 ноября Квициния обратился к МЧС России с просьбой выслать спецавиацию для тушения пожара в в труднодоступных высокогорных районах Абхазии. 15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8. 17 ноября прилетел самолет Бе-200.

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