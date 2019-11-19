Сеул, , 15:33 — REGNUM В Южной Корее намерены продолжить поиски пропавших без вести моряков с загоревшегося рыболовецкого судна. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей береговой охраны.

По их словам, для поисков пропавших в вечернее и ночное время суток будут задействованы 18 кораблей и 6 вертолетов. Также будет использовано более 180 осветительных ракет.

Известно, что после инцидента было проведено пять поисково-спасательных операций, в ходе которых было задействовано более 20 водолазов, не увенчавшихся успехом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на рыболовецком судне произошел 19 ноября в 7:05 по местному времени. На момент возгорания судно находилось в море в 76 км от острова Чхагви. Известно, что один член экипажа погиб, судьба остальных одиннадцати человек до сих пор не известна.

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