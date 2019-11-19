Омск, , 15:26 — REGNUM В Омской области вынесен приговор жителю Любинского района, признанному виновным в смерти ребёнка, погибшего от удара током. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, вечером 18 июля 2019 года мужчина устанавливал клетку в ограде частного дома. В тот момент, когда он отлучился, годовалая дочь его сожительницы взялась рукой за оставленный мужчиной включенный в электросеть провод.

Ребёнок получил сильнейший удар электротоком и скончался на месте.

Суд приговорил мужчину, имеющего непогашенную судимость, к 1,3 года лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ребёнок получил тяжёлые электротравмы, задев провода ЛЭП.