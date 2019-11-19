Уфа, , 15:23 — REGNUM Руководителя одного из предприятий Башкирии, которое является участником внешнеэкономической деятельности, обвиняют в уклонении от таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, директор предприятия подозревается в том, что в прошлом году внёс в таможенную декларацию недостоверные сведения о товарах. Это привело к уходу от уплаты таможенных платежей на сумму более шести миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г» ч.2 ст.194 УК РФ.

Отмечается, что материалы данного дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.