Пенза, , 14:46 — REGNUM Двое мужчин погибли в Пензе, провалившись в яму с кипятком вместе с автомобилем. Об этом сообщает 19 ноября «Пенза-Взгляд» со ссылкой на МЧС.

Провал асфальта произошел утром в микрорайоне Север на улице Аустрина. Автомобиль «LADA Largus» стоял возле магазина, из-за обвала он оказался в кипятке. Внутри находились водитель и пассажир.

Личности погибших установлены, это мужчины 1966 и 1970 годов рождения. Они скончались на месте происшествия. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.

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