Томск, , 14:12 — REGNUM Троих подростков, сбежавших из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, подростки (2004 года рождения, 2003 года рождения, 2002 года рождения) 16 ноября самовольно покинули Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в Зырянском районе, и до настоящего времени не вернулись.

Один из подростков ранее неоднократно уходил из центра. Состоит на учёте в ПДН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области разыскивают подростка, который много раз убегал из дома.