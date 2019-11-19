Рубцовск, Алтайский край, , 13:52 — REGNUM Медицина в Алтайском крае хороша до тех пор, пока речь не зайдёт об оптимизации, которая принимает в регионе всё более вычурные обороты. Иначе как объяснить то обстоятельство, что за осенние месяцы руководители региона получили сразу три открытых обращения от трёх разных коллективов медиков. Во всех перечисленных проблемах есть своя специфика, но объединяет их одно — качество медицинских услуг снижается, а персонал вынужден терпеть невыносимые условия на работе.

Особенностью нового обращения стало то, что его написал коллектив КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Рубцовск». После того как медики получили известие о закрытии стационарного отделения для взрослых и переводе пациентов в Лебяжинского туберкулезную больницу, расположенную за 50 километрах от города, они провели внеочередное собрание и ходатайствовали о снятии главного врача учреждения с занимаемой должности.

Из открытого обращения персонала следует, что анонсированное закрытие не решит проблему, потому что в другом стационаре тоже отсутствуют необходимые боксированные палаты, система вентиляции, а из фтизиатров есть только один штатный врач преклонного возраста (не считая главного врача).

«Какую помощь и какое лечение может получить больной, «сосланный» в лес? Необходимо учесть и тот факт, что одна треть наших пациентов имеют работу и находится на листе нетрудоспособности, которые ежемесячно закрывают на оплату, независимо от лечения: в стационаре или амбулаторно. В КГБУЗ «Лебяжинская туберкулёзная больница» выдача листов нетрудоспособности невозможна из-за отсутствия врачебных кадров и соответствующей лицензии», — говорится в обращении.

Сотрудники рубцовского диспансера просят сократить коечный фонд, но не закрывать их стационар совсем, а также подобрать более подходящее здание для амбулаторно-поликлинической службы. По их словам, главный врач утверждает, что его заставили написать письмо в региональный минздрав с просьбой о закрытии стационарного отделения для взрослых в связи с якобы аварийным состоянием здания и передаче больных в другие лечебные учреждения фтизиатрического профиля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Алтайском крае со скандалом закрыли единственное родильное отделение в Новоалтайске. Это учреждение являлось межрайонным и обслуживало 250 тысяч населения. Бывший главврач тоже заявлял, что его закрыли под нажимом регионального правительства.

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В конце октября о невыносимых условиях работы заявили врачи Ключевской районной больницы. В открытом письме, направленном в адрес губернатора и руководства краевого минздрава, они жаловались не только на острую нехватку кадров, но и несправедливое распределение оплаты труда.

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В начале ноября 2019 года примерно о том же самом заявил коллектив Топчихинской ЦРБ, но региональный минздрав ответил, что это не имеет отношение к политике региона.

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